Внук де Голля напомнил о роли русских при освобождении Парижа от нацистов

Русские внесли значительный вклад в освобождение Парижа от нацистской оккупации в 1944 году. Об этом напомнил внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль в "Итоговой программе с Петром Марченко" на канале РЕН ТВ.