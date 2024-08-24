Внук де Голля напомнил о роли русских при освобождении Парижа от нацистов

Русские внесли значительный вклад в освобождение Парижа от нацистской оккупации в 1944 году. Об этом напомнил внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль в "Итоговой программе с Петром Марченко" на канале РЕН ТВ.
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