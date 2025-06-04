В Москве подвели предварительные итоги реализации проекта по репродуктивному здоровью

Более 200 тыс. москвичек с сентября 2024 года воспользовались возможностью проверить свой уровень фертильности, то есть способности забеременеть, рассказала в интервью «Известиям» заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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