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В Москве подвели предварительные итоги реализации проекта по репродуктивному здоровью

В Москве подвели предварительные итоги реализации проекта по репродуктивному здоровью

Более 200 тыс. москвичек с сентября 2024 года воспользовались возможностью проверить свой уровень фертильности, то есть способности забеременеть, рассказала в интервью «Известиям» заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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