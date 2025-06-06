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100 советов

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Невесомая еда: если вы голодны, вот что можно съесть, не набрав ни грамма

Невесомая еда: если вы голодны, вот что можно съесть, не набрав ни грамма

Вы всегда можете стараться питаться сбалансированно три раза в день, однако бывают моменты, когда вдруг ощущается голод и хочется съесть небольшой кусочек чего-нибудь, чтобы продержаться до следующего приема пищи.

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