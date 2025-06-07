Экс-генерал Вадим Шамарин отправлен в колонию во Владимирской области

Название исправительного учреждения его адвокат Владимир Шелупахин не уточнил. В середине апреля Московский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему начальнику Главного управления связи — замначальника Генштаба Вооружённых сил РФ.
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