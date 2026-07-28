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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У трассы Гран-при Нидерландов сменился владелец

Принц Бернхард Оранский-Нассау продал все свои бизнес-активы, включая автодром «Зандворт». Их новыми владельцами стали его деловые партнеры Менно де Йонг и Коэн Гроенвельдь.

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