«Большое спасибо» Путину, но Украина важнее: Келлог о поставках дизеля из РФ в США Одобрив поставки российского дизельного топлива в США, президент России Владимир Путин пытается ослабить украинское воздействие на НПЗ в РФ и внести раскол в позиции стран Запада накануне переговоров о завершении конфликта и дальнейшей судьбе Украины.