«Большое спасибо» Путину, но Украина важнее: Келлог о поставках дизеля из РФ в США Одобрив поставки российского дизельного топлива в США, президент России Владимир Путин пытается ослабить украинское воздействие на НПЗ в РФ и внести раскол в позиции стран Запада накануне переговоров о завершении конфликта и дальнейшей судьбе Украины.
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