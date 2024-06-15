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101 точный пас Крооса из 102 в матче с Шотландией – лучший результат на Евро (с 1980 года) для игроков со 100+ за игру

34-летний полузащитник сборной Германии только раз ошибся в передаче в матче открытия на домашнем Евро-2024 против Шотландии (5:1).

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