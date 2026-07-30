В Ингушетии задержаны трое подозреваемых в покушении на убийство местного жителя

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.
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