Омофор над молящимися: в чём суть праздника Покрова Пресвятой Богородицы

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы – один из самых любимых и почитаемых в Русской церкви. В основу его положено предание о явлении Божией Матери блаженному Андрею, Христа ради юродивому, и его ученику Епифанию во Влахернском храме в Константинополе в X веке.
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