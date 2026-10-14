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Крымская газета

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Омофор над молящимися: в чём суть праздника Покрова Пресвятой Богородицы

Омофор над молящимися: в чём суть праздника Покрова Пресвятой Богородицы

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы – один из самых любимых и почитаемых в Русской церкви. В основу его положено предание о явлении Божией Матери блаженному Андрею, Христа ради юродивому, и его ученику Епифанию во Влахернском храме в Константинополе в X веке.

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