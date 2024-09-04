Представлен совершенно другой Toyota Land Cruiser Prado от Wald International

Представлен новый Toyota Land Cruiser Prado, который доработало японское тюнинг-ателье Wald International, представившее как низкопрофильную уличную версию, так и внедорожный вариант с увеличенным дорожным просветом.
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