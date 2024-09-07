С волками — жить: эволюция кровожадного хищника в человеческой культуре

Во вступительной статье к книге французского медиевиста Мишеля Пастуро его российский коллега и тезка Михаил Майзульс объясняет востребованность животных как символов: «Они задают язык, на котором люди говорят о других людях».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии