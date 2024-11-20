Forbes: запас ракет ATACMS у Киева может иссякнуть к концу января

Запас американских дальнобойных ракет ATACMS может иссякнуть у Киева уже к концу января 2025 года. Об этом в статье для Forbes написал военный обозреватель Дэвид Экс, по данным которого, США поставили Украине менее 50 единиц таких ракет.
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