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Бразильский министр предложил Индии вместе противостоять пошлинам США

Бразильский министр предложил Индии вместе противостоять пошлинам США

Необходимость объединения усилий Индии и Бразилии для защиты мультилатерализма и Всемирной торговой организации отметил министр торговли и промышленности Бразилии Марсио Фернандо Элиас Роза в преддверии сентябрьского саммита БРИКС, сообщает 7 августа Economic Times.

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