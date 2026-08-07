Бразильский министр предложил Индии вместе противостоять пошлинам США

Необходимость объединения усилий Индии и Бразилии для защиты мультилатерализма и Всемирной торговой организации отметил министр торговли и промышленности Бразилии Марсио Фернандо Элиас Роза в преддверии сентябрьского саммита БРИКС, сообщает 7 августа Economic Times.
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