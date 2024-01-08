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«Арсенал» работает над трансфером Онана. Хавбек «Эвертона» готов к переходу (Саша Тавольери)

«Арсенал» работает над трансфером Онана. Хавбек «Эвертона» готов к переходу (Саша Тавольери)

Как пишет бельгийский журналист Саша Тавольери, лондонский клуб вступил в переговоры с «Эвертоном», и они протекают интенсивно.

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