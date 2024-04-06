YouTube против OpenAI: спор вокруг ИИ и авторских прав

Фото:freepik.com В эпоху бурного развития ИИ на первый план выходит вопрос: на каких данных обучать эти системы, и кому принадлежит право на них? Глава YouTube Нил Мохан решительно предостерег OpenAI от использования видео с платформы для обучения своих ИИ-моделей.