Иран и Турция выразили соболезнования лидеру ХАМАС после гибели сыновей и внуков

Global Look Press/Yousef Masoud/Keystone Press Agency Президенты Ирана Эбрахим Раиси и Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразили соболезнования лидеру политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилу Хании после гибели его сыновей и внуков при ударе израильских военных по сектору Газа 10 апреля.
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