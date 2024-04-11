Иран и Турция выразили соболезнования лидеру ХАМАС после гибели сыновей и внуков

Global Look Press/Yousef Masoud/Keystone Press Agency Президенты Ирана Эбрахим Раиси и Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразили соболезнования лидеру политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилу Хании после гибели его сыновей и внуков при ударе израильских военных по сектору Газа 10 апреля.