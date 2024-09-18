В Екатеринбурге подростки ежедневно грабят магазины Жизньмарта

Тащат всё, что попадётся под рукуНовая беда обрушилась на сеть магазинов Жизньмарт в Екатеринбурге. Как написал на свое странице в Telegram создатель сети Иван Зайченко, банда подростков каждый день грабит магазины сети.
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