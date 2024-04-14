Перспективы помощи Киеву выглядят фантастично: к чему приведет конфликт Израиля и Ирана

Минувшей ночью Иран атаковал ключевые военные объекты на территории Израиля. По заявлениям официальных ведомств, предпринятые меры со стороны правительства Ирана стали ответом на удар Израиля по консульству страны в Дамаске.
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