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Перспективы помощи Киеву выглядят фантастично: к чему приведет конфликт Израиля и Ирана

Перспективы помощи Киеву выглядят фантастично: к чему приведет конфликт Израиля и Ирана

Минувшей ночью Иран атаковал ключевые военные объекты на территории Израиля. По заявлениям официальных ведомств, предпринятые меры со стороны правительства Ирана стали ответом на удар Израиля по консульству страны в Дамаске.

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