В беседе с Царьградом философ Александр Дугин рассказал о том, что, по его мнению, происходит сейчас на Ближнем Востоке.
Дугин: "Иран открыл второй фронт для Запада. Ещё три фронта впереди"
Комментарии
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Галина Чужая
Если Вы уж так увлекаетесь значением имён, то поищите знание , а не изображайте знатока. Значение и происхождение имени Галина: В переводе с греческого имя означает "Спокойная", "Тихая", "Безмятежная". Галиной в греческой мифологии звали одну из морских нимф. Имеет уравновешенный характер и рассудительность. А то, что Вас зовут Искандер ещё не означает, что Вы победитель. Скромнее надо быть.
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5 час.
Кошмар
Существуют и другие версии происхождения имени Галина: От итальянского слова «галлина» — в переводе приобретает значение «цыплёнок», «курица»... https://my-calend.ru/names/galina
Значение имени Галина: что означает, происхождение, характеристика и тайна имени
my-calend
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4 час.
Вик Норд
То что Вы "чужая",это и так понятно,по вашим комментариям,не стоило себя утруждать идентификацией,мы Галь,различаем и без этого.Вы только одно уясните,ещё по сути ничего и не начиналось,это даже не разведка боем...,а так,пристрелка,и демонстрация возможностей.А дерьмо еврейское всё равно не удержится от гадостей,что и приблизит конец Израиля.Мазохисты,что с вас взять!
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4 час.
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