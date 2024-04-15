Дугин: "Иран открыл второй фронт для Запада. Ещё три фронта впереди"

Галина Чужая Если Вы уж так увлекаетесь значением имён, то поищите знание , а не изображайте знатока. Значение и происхождение имени Галина: В переводе с греческого имя означает "Спокойная", "Тихая", "Безмятежная". Галиной в греческой мифологии звали одну из морских нимф. Имеет уравновешенный характер и рассудительность. А то, что Вас зовут Искандер ещё не означает, что Вы победитель. Скромнее надо быть.

Кошмар Существуют и другие версии происхождения имени Галина: От итальянского слова «галлина» — в переводе приобретает значение «цыплёнок», «курица»... https://my-calend.ru/names/galina Значение имени Галина: что означает, происхождение, характеристика и тайна имени my-calend