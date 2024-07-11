Облачные роутеры MikroTik стали инструментом мощнейшей DDoS-атаки

Эксперты по кибербезопасности сообщили о мощнейшей кибератаке, проведенной недавно хакерами. Ее мощность составила рекордные 2,5 Тб/сек, а инструментом для ее осуществления стали высокопроизводительные роутеры латвийской компании MikroTik.
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