Облачные роутеры MikroTik стали инструментом мощнейшей DDoS-атаки

Эксперты по кибербезопасности сообщили о мощнейшей кибератаке, проведенной недавно хакерами. Ее мощность составила рекордные 2,5 Тб/сек, а инструментом для ее осуществления стали высокопроизводительные роутеры латвийской компании MikroTik.