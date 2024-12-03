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Закон, порядок, государство

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В Пермском крае осуждены трое наркокурьеров

В Чайковском суд вынес приговор трем участникам преступной группы, причастным к незаконному сбыту наркотических средств бесконтактным способом.

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