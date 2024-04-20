Шойгу показали перспективные БПЛА и стрелковое оружие на полигоне МВО

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу посетил полигон Московского военного округа (МВО), где проверил выполнение указаний по разработке беспилотных летательных аппаратов и стрелкового оружия с учетом опыта специальной военной операции.
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