Что будет с конфликтом на Украине, если парочка Трамп-Вэнс придет в Белый дом?

Комментаторов в РФ и на Украине, безусловно, больше всего интересуют взгляды официальной пары кандидатов от Республиканской партии США на главные посты в Америке на перспективы противостояния на берегах Днепра и роль Штатов в их продолжении либо финализации.
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