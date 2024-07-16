Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Что будет с конфликтом на Украине, если парочка Трамп-Вэнс придет в Белый дом?

Что будет с конфликтом на Украине, если парочка Трамп-Вэнс придет в Белый дом?

Комментаторов в РФ и на Украине, безусловно, больше всего интересуют взгляды  официальной пары кандидатов от Республиканской партии США на главные посты в Америке на перспективы противостояния на берегах Днепра и роль Штатов в их продолжении либо финализации.

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