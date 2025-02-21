В Донецке новый вид мошенничества. Семья из 4-х человек на светлой машине, двое из которых маленькие дети, сначала просит помощи у местных, потом оказ...

В Донецке новый вид мошенничества. Семья из 4-х человек на светлой машине, двое из которых маленькие дети, сначала просит помощи у местных, потом оказывается они едут с выставки-продажи, сами из Стамбула, осталось постельное, заберите плиз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии