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Подробности расправы над вдовой бывшего вице-премьера Дагестана Анной Каменевой

Подробности расправы над вдовой бывшего вице-премьера Дагестана Анной Каменевой

Следователи нашли Анну Каменеву мертвой сегодня в ее загородном доме в Подмосковье. Сейчас следствие устанавливает все подробности расправы над ней, в которой, по предварительным данным, участвовал сын погибшей и его друг.

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