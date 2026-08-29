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Царьград

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Светлана Журова отреагировала на уход Петросян от Тутберидзе

Светлана Журова отреагировала на уход Петросян от Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала уход фигуристки Аделии Петросян от тренера Этери Тутберидзе.

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