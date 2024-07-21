Президент Байден вышел из президентской гонки. Отставка, о которой знали заранее Итак, случилось то, чего требовали уже практически все демократы и что было только делом времени.
ВЫБОРЫ В США ОТМЕНЯЮТСЯ? ЧТО СТОИТ ЗА ОТСТАВКОЙ БАЙДЕНА
Комментарии
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Людмила Фирстова
Так в статье и написано
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11 час.
Evgeniy LeV
По идее у них следующий кандидат должен быть чёрный одноногий трансгендер! То, что оно (Мишель) чёрное - видно! А как обстоят дела с остальными двумя пунктами?
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9 час.
Александр Симаков
Так говорят, у Мишеля Обамы вроде бы только ногу осталось отрезать. 😀
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5 час.
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