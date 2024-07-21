ВЫБОРЫ В США ОТМЕНЯЮТСЯ? ЧТО СТОИТ ЗА ОТСТАВКОЙ БАЙДЕНА

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Так в статье и написано
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11 час.
Evgeniy LeV
По идее у них следующий кандидат должен быть чёрный одноногий трансгендер!  То, что оно (Мишель) чёрное - видно!  А как обстоят дела с остальными двумя пунктами?
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9 час.
Александр Симаков
Так говорят,  у Мишеля Обамы вроде бы только ногу осталось отрезать.  😀
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5 час.

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