Возвращение Пугачёвой вызвало испанский стыд: "Ручку целовать будут?"

СМИ сообщили о возвращении считающей граждан России "холопами или рабами" Аллы Пугачёвой. Военкор задался вопросом, "будут ли целовать ручку" престарелой певице-русофобке?Только что прошедший на Западе Хэллоуин, известный как праздник нечисти, с опозданием докатился и до России.