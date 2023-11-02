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Возвращение Пугачёвой вызвало испанский стыд: "Ручку целовать будут?"

Возвращение Пугачёвой вызвало испанский стыд: "Ручку целовать будут?"

СМИ сообщили о возвращении считающей граждан России "холопами или рабами" Аллы Пугачёвой. Военкор задался вопросом, "будут ли целовать ручку" престарелой певице-русофобке?Только что прошедший на Западе Хэллоуин, известный как праздник нечисти, с опозданием докатился и до России.

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Комментарии
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Ратник Ратник
Целовальщику давно пора на пенсию. внуков воспитывать, дочерей и вытирать сопли испуганным патриотам. Но только в статусе частного лица и за свой счёт
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1 д.
Надежда Белугина
Кто-то кланяется и ручки целует, а народ холопами обзывают. Кто кланяется и считает её барыней, тот и холоп.
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1 д.
Валерий Бирюков
+++++👍
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1 д.

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