Обри О’Дэй заявила, что друзья Илона Маска знали о том, что P. Diddy сделал жертвой насилия 9-летнего мальчика

В сети всплывает все больше пугающих подробностей о том, что совершал P. Diddy. Из всех известных случаев насилия над детьми публику больше всего шокирует история о 9-летнем мальчике, однако, до сегодняшнего дня люди были уверены, что об этом никто не знал, поэтому спасти ребенка раньше не удавалось.