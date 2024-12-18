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Стало известно о влиянии Такера Карлсона на администрацию Трампа

Стало известно о влиянии Такера Карлсона на администрацию Трампа

Американский журналист Такер Карлсон активно препятствовал тому, чтобы бывший госсекретарь США Майк Помпео, который обещал увеличить помощь Украине, вошел в будущую администрацию избранного президента США Дональда Трампа.

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