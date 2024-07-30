Байден продлил санкции из-за ситуации в Ливане на год

Президент США Джо Байден принял решение продлить на год режим чрезвычайного положения в Ливане и действие положений исполнительного указа, который позволяет вводить санкции против лиц, подрывающих демократические институты в стране.
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