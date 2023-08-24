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Обнародована информация о новой схеме мошенничества через Telegram, предназначенная для российских граждан.

Обнародована информация о новой схеме мошенничества через Telegram, предназначенная для российских граждан.

© Unsplash По словам экспертов, злоумышленники маскируются под сервис обмена валюты. «Таким образом, мошенники пытаются украсть у русскоязычных пользователей деньги, вместе с тем выманивая личную и финансовую информацию», — предупредили в компании.

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