Обнародована информация о новой схеме мошенничества через Telegram, предназначенная для российских граждан.

© Unsplash По словам экспертов, злоумышленники маскируются под сервис обмена валюты. «Таким образом, мошенники пытаются украсть у русскоязычных пользователей деньги, вместе с тем выманивая личную и финансовую информацию», — предупредили в компании.
© Unsplash По словам экспертов, злоумышленники маскируются под сервис обмена валюты. «Таким образом, мошенники пытаются украсть у русскоязычных пользователей деньги, вместе с тем выманивая личную и финансовую информацию», — предупредили в компании.
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