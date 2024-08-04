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В Раде сообщили о 800 тысячах «ушедших в подполье» от мобилизации украинцев

В Раде сообщили о 800 тысячах «ушедших в подполье» от мобилизации украинцев

Около 800 тысяч украинских мужчин «ушли в подполье», чтобы избежать мобилизации, — то есть переехали жить в другое место и устроились на работу с оплатой наличными, заявил Financial Times (FT) глава украинского парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

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