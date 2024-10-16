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Месси: «Мне нравится, когда болельщики скандируют мое имя»

Месси: «Мне нравится, когда болельщики скандируют мое имя»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси признался, что ему льстит, когда болельщики скандируют его имя, как это произошло в матче квалификации ЧМ-2026 против сборной Боливии (6:0), в которой аргентинец забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

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