Месси: «Мне нравится, когда болельщики скандируют мое имя»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси признался, что ему льстит, когда болельщики скандируют его имя, как это произошло в матче квалификации ЧМ-2026 против сборной Боливии (6:0), в которой аргентинец забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.
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