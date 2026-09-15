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Капитальные вложения российских операторов связи в 2026 году вырастут до 460 млрд рублей из-за 5G

Капитальные вложения российских операторов связи в 2026 году вырастут до 460 млрд рублей из-за 5G

Затраты крупнейших российских телекоммуникационных операторов («МТС», «МегаФон», «Вымпелком», «Ростелеком» и др.

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