Напалмом сжигали нацистов в Сумской области, «Герани» устроили «светопреставление» в Киеве и Запорожье, удары по Украине на сегодня, 27 декабря Юлия Соколова«Герани» вскрывали позиции ПВО противника, поражая цели в Запорожье и Киеве в ночь на 27 декабря.