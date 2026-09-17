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Татар-информ

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Дмитрий Медведев рассказал о роли Сколково в развитии инновационной экономики

Дмитрий Медведев рассказал о роли Сколково в развитии инновационной экономики

Фото: пресс-служба «Единой России» Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил вклад Сколково в формирование российской инновационной экосистемы.

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