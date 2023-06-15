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Паника из-за высоких потерь

Паника из-за высоких потерь

В рядах ВСУ нарастает паника из-за высоких потерь в ходе неудавшегося контрнаступления. В сеть просачивается всё больше обращений военнослужащих ВСУ, которые жалуются на высокие потери в своих подразделениях и ужасающую активность российских войск.

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