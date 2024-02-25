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Полная потеря Донбасса и не только: Украине предрекли крах в течение года

Полная потеря Донбасса и не только: Украине предрекли крах в течение года

Украина в 2024-м может лишиться еще большей части территорий. Об этом пишет телеканал Sky News. «Если Украина не займется строительством оборонительных укрепленных позиций и не нарастит производство боеприпасов внутри страны, а также не улучшит мобилизацию и призыв в армию, скорее всего, в этом году она потеряет оставшуюся часть Донбасса, а также некоторые территории на юге», ― сказал эксперт по вооруженным конфликтам Хусейн Алиев.

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