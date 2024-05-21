В Чувашии завершили прием отчетных документов со сведениями о весенней охоте

20 мая истек срок для предоставления охотниками сведений по весенней охоте. Весенняя охота на пернатую дичь завершилась 30 апреля, и в течение 20 дней после этого срока охотники обязаны были предоставить информацию о добытых ресурсах.
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