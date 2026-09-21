В Перми 2000 человек вышли на фестиваль северной ходьбы

В Черняевском лесу 20 сентября прошёл фестиваль северной ходьбы «Пермская прогулка», собравший две тысячи участников на дистанциях 3 и 6 километров.
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