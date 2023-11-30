Генеральный директор Morgan Stanley пополнит совет директоров Disney

Компания Walt Disney Co. объявила об изменениях в составе своего совета директоров. Как сообщает Bloomberg, членами совета станут глава Morgan Stanley Джеймс Горман, а также опытный руководитель из медиа сферы Джереми Дэрроха.
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