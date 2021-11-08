Я не рассчитывала на возвращение

Позитив для оптимистовЯ не рассчитывала на возвращение Мы с моим мужем жили хорошо. Очень хорошо. Правда, замужней женщиной я была ровно десять лет назад.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNataly""".....За эти десять лет, что его не было, я видела его впервые."""""...... Десять лт это ОГРОМНЫЙ срок или пласт человеческой жизни.... ВАМ теперь не прощать/возвращать мужа надо, а заново знакомиться/узнавать человека нового нужно и если Вам нравиться этот "НОВЫЙ"человек, то строить новые отношения и совершенно другой способ совместного сосуществования.NatalyГоворят, что кризис среднего возраста настигает тогда, когда отчетливо понимаешь: фон на селфи получился куда лучше, чем ты. Или когда здоровье уже подводит, а Лексусом еще и не пахнет. Или когда становится ясно, что твои дети выросли, а ты – нет. Насколько я помню, лет двадцать назад это понятие использовали преимущественно по отношению к мужчинам, особенно тем, кто наломал дров, испортил здоровье или ушел из семьи. О кризисе среднего возраста у дам говорили меньше, будто его и не существует: нечего разводить сопли, надо обслуживать домашних и проявлять понимание. Впрочем, пару веков и существование души у женщин подвергали сомнению, чего уж тут. В наше довольно-таки сытое и относительно благополучное время о кризисах, и вообще о разного рода психологических проблемах, в том числе и женских, говорят много и обильно. А они все равно никуда не исчезают, хоть ты тресни. И хоть самые страшные кризисы у меня, наверное, впереди, поделюсь своим видением ситуации. Баба ягодка опять. Откуда взялась эта поговорка и что она значит? - Женщинам об изменениях, которые с ними произойдут, напоминают регулярно. То какой-нибудь ушлый торговец косметикой предложит сыворотку от старения в 25 лет, то жалостливые коллеги не забудут напомнить о том, что пора садиться на диету в 28, то тролль в интернете оповестит о том, что после 35-ти никакой личной жизни у женщины нет и быть не может. За счет этого кризис оказывается как бы размазанным во времени. Женщина начинает переживать возможное старение так рано, и пугают ее столь часто, что во многих случаях реальность оказывается лучше ожиданий. К тому моменту, когда по задумке «пугальщиков» женщина должна окончательно отчаяться, например, годам к сорока пяти, она может испытать даже нечто вроде подъема, в народе он называется «баба ягодка опять». Здесь в действие вступают два фактора – с одной стороны ослабевает нагрузка, связанная с детьми и бытом, которая лежит у нас все-таки в большей степени на женщинах. С другой стороны, ярче проявляется собственное «я», появляется большая устойчивость к чужому мнению и происходит, наконец, примирение со своим телом. С увеличением репродуктивного возраста «ягодка опять» может чуть сместиться в сторону пятидесяти, но в целом народная мудрость очень точно подмечает интересное явление – определенный женский расцвет, возможно, связанный с преодолением негативных установок и страхов. Про мужчин таких фраз пока не придумали, наверное, потому, что бытовая и репродуктивная нагрузка пока еще не распределяется у нас равномерно. С чего бы вдруг становиться «ягодкой», если нагрузка особо не меняется? Зато, меняется кое-что другое. А что такое бес в ребро? - Для мужчин кризис среднего возраста больше связан с желанием доказать себе и окружающим, что никакого кризиса и нет. Например, в поговорке «седина в бороду – бес в ребро» речь явно идет о бороде, а много ли вы знаете бородатых женщин? Если здоровая, в должной последовательности прошедшая возрастные кризисы женщины уже не хочет никому ничего доказывать, то для мужчин считается нормальным и даже желательным пройти через период отчаянных безумств. Чуть ли не хорошим тоном считается беготня за молодыми девицами, которые убегают от «ничуть не изменившегося» гражданина в состоянии визгливого ужаса, бросание вызова собственному телу и здоровью, выраженному в повышенных спортивных нагрузках… В целом, если речь идет о позитивных изменениях, например, о серьезном прыжке по карьерной лестнице, написании романа всей жизни, и прочих созидательных вещах, кризис среднего возраста может сделать из обычного гражданина – человека, сумевшего плюнуть в вечность. Если же речь идет о беготне за молодыми девицами, то плюнуть удастся разве что на свою семью, что куда менее позитивно и несет в себе отдаленные неприятные последствия. А уж если плевать на свое здоровье, убеждая себя, что ты все еще «ого-го», так и вовсе печальная история получается. Именно поэтому в ребро чаще всего вселяется бес, а не фитнес-тренер, ученый, писатель или хороший человек, на худой конец.NatalyМне известны три способа снятия остроты любого кризиса. Надеюсь, они смогут помочь кому-то, кого особенно сильно «прихлопнуло» жизнью - 1. Установить контроль хоть над чем-нибудь. Обычно в кризисные периоды нас охватывает ощущение того, что жизнь нам неподвластна. Что утерян контроль абсолютно над всем, и поезд движется сам по себе, без всякого нашего участия, причем неизвестно, куда. Тело меняется в каком-то своем ритме, и ничего с этим невозможно поделать. Знания устаревают, кто-то наступает на пятки, все то, чему ты учился всю жизнь, оказывается никому не нужным, здоровье говорит «кря» в самый неожиданный момент, а в квартире сам собой образуется бардак. Когда кажется, что потеряны вожжи от всего, важно контролировать хоть что-то. Заняться йогой, записаться в зал или в бассейн, сесть на диету, затеять ремонт. Сможешь подхватить один повод своей жизни – с другими тоже получится. - 2. Найти себе какую-нибудь цель. Если не получится найти глобальную цель всей жизни, то хотя бы небольшую «целюшку». Дело в том, что кризис обычно знаменуется тем, что вокруг человека образуется болото. Тухлая вода, в которой ничего не происходит и не может произойти, кроме разве что образования сероводорода. Кризис как раз и говорит о том, что прежние цели, как и прежние способы их достижения – устарели. А новых пока не придумано. В результате человек больше и больше застревает в болоте стереотипов, делает каждый день то, что больше не приносит ни удовольствия, ни пользы. Перестает чувствовать себя победителем. И чем дальше, тем тяжелее из этого болота тащить бегемота, то есть себя. На вытаскивание нет энергии. Но если создать хоть какое-то движение, поставить себе хоть какую-то задачу, то количество энергии возрастает, и появляются новые смыслы. Цели нужны, и мелкие, и глобальные. Человек не может жить без цели, точнее может, но плохо, скучно и недолго. - 3. Отбросить лишнее. Все-таки кризис среднего возраста метафорически подобен тому, что происходит со змеей, сбрасывающей свою кожу. Или с бабочкой, выходящей из кокона. Тут есть два схожих процесса. Первый – избавление от старого, отмирающего, ставшего чужеродным. Это могут быть чужие ожидания, собственные амбициозные планы, от которых стоит отступиться, люди, пожирающие деньги и время. Осточертевшие отношения, надоевшие токсичные родственники, лишние калории, некачественный алкоголь, и прочие элементы, перегружающие наш организм. С другой стороны, в кризисе обычно присутствует ощущение себя даже не веселой зеленой гусеницей, а вообще черт знает чем. Человеку трудно назвать себя, идентифицировать, ему предстоит пережить некий период ломки. Зато после него можно обнаружить что-то новое. Возможно, это будут даже роскошные цветные крылья. Почему бы и нет?Nataly""""""""Понимаю, что должна что-то решить, а не могу. Может, кто-то поделиться мудрым советом?""""" Зачем ВАМ взрослому человеку какие то советы при ПРИНЯТИИ решения , как ВАМ жить? ВЫ же не дитё малое недееспособное, кто же кроме вас самих захочет и сможет взять на себя ответственность за вашу же жизнь????это только Ваше желание/не желание должно рулить при принятии решений.Элина МорозоваНе надо переступать через себя. Пусть живет в доме, дом ведь и его тоже. А вот семьей с ним жить не надо. Надо жить своей жизнью.ЮЮрийСамый лучший лекарь - время. Продолжайте жить, и время всё расставит по своим местам.Эльвира СтарцеваДесять лет жили же как-то друг без друга. Теперь надо задать себе один вопрос -- "а нужно ли мне это?" Согласна с Nataly, за 10 лет люди меняются и может так получиться, что эти два изменившихся человека уже не смонтируются. Героиню плохо понимаю -- впускает в дом со словами "это твой дом тоже" (ключевое слово "впускает") и в то же время уже готовится кричать, отсылать обратно к молодой "щуке", вспоминать измену... С такой установкой, может, и не стоит начинать?Комментировать
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