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Мотивом убийства жены и дочери ресторатора Церетели могла стать бытовая ссора

Мотивом убийства жены и дочери ресторатора Церетели могла стать бытовая ссора

"112" Экс-супругу ресторатора Мамуки Церетели и его дочь могли убить в ходе обычной бытовой ссоры. Об этом 4 октября сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

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