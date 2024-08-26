Правительство РФ профинансирует тероборону в Белгородской, Брянской и Курской областях

МОСКВА, 26 августа, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин распорядился выделить бюджетное финансирование для подразделений территориальной обороны, расположенных в Белгородской, Брянской и Курской областях.
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