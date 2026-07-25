Деревья вырывало с корнем: ураган разрушил центральный парк в Краснощеково. Фото

Ураган, который прошелся по Краснощеково на этой неделе, повредил не только крыши домов. Как сообщает Barnaul 22, серьезные последствия есть в центральном парке райцентра — одном из лучших в районе, который совсем недавно благоустроили.
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