В школах России начали учить песни Шамана наизусть. В младших классах школьники разучивают «Россию-маму», «Я — русский!» и «Конь».
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