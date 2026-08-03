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FiNE NEWS

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Поставки китайских шин в Россию в июне достигли рекордного уровня

В июне 2026 года поставки китайских шин в Россию достигли 2,99 миллиона единиц на сумму 85 миллионов долларов, что является рекордным месячным показателем с 2015 года, когда начали собираться данные по экспорту из Китая.

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