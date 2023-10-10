Жители Алматы чаще всего становятся жертвами мошенников

Больше всего случаев мошенничества зарегистрировано в Алматы, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в Генпрокуратуре РК, доля мошенничеств от общего количества зарегистрированных уголовных правонарушений составляет 30%.
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