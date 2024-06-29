Ничего милее вы уже не увидите: Сергей Лазарев расплетает косички 6-летней дочери

Певец демонстрирует чудеса выдержки — расплетать тугую прическу пришлось два часа! 41-летний Сергей Лазарев, певец и финалист конкурса «Евровидение» - очень трогательный и заботливый отец, который в одиночку воспитывает двоих детей - 9-летнеего Никиту и 6-летнюю Аню.